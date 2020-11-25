Теперь на неё возбуждено уголовное дело
24 ноября 68-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии зашёл в магазин. Расплачиваясь за покупки, он обнаружил отсутствие денег на своей банковской карте. Мужчина пошёл в полицию.
Оперативники выяснили, что 10 ноября пенсионер дал свою банковскую карту 44-летней дочери для покупки продуктов. Женщина, совершив покупки, забыла отдать карту отцу.
Найдя банковскую кату вечером в кармане, женщина потратить деньги. С помощью бесконтактной оплаты она купила продукты, алкоголь, сигареты и расплатилась за такси. На следующий день также купила для себя продукты питания.
За два дня дочь пенсионера потратила около 16 тысяч рублей, после чего вернула карту и не рассказала о покупках.
Женщина уже ранее судима за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии обокрала отца
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