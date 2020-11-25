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Жительница Бурятии обокрала отца

Жительница Бурятии обокрала отца
Происшествия, 
Теперь на неё возбуждено уголовное дело

24 ноября 68-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии зашёл в магазин. Расплачиваясь за покупки, он обнаружил отсутствие денег на своей банковской карте. Мужчина пошёл в полицию.

Оперативники выяснили, что 10 ноября пенсионер дал свою банковскую карту 44-летней дочери для покупки продуктов. Женщина, совершив покупки, забыла отдать карту отцу.

Найдя банковскую кату вечером в кармане, женщина потратить деньги. С помощью бесконтактной оплаты она купила продукты, алкоголь, сигареты и расплатилась за такси. На следующий день также купила для себя продукты питания.

За два дня дочь пенсионера потратила около 16 тысяч рублей, после чего вернула карту и не рассказала о покупках.

Женщина уже ранее судима за имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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