Жительница Бурятии обокрала отца

Теперь на неё возбуждено уголовное дело



24 ноября 68-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии зашёл в магазин. Расплачиваясь за покупки, он обнаружил отсутствие денег на своей банковской карте. Мужчина пошёл в полицию.



Оперативники выяснили, что 10 ноября пенсионер дал свою банковскую карту 44-летней дочери для покупки продуктов. Женщина, совершив покупки, забыла отдать карту отцу.



Найдя банковскую кату вечером в кармане, женщина потратить деньги. С помощью бесконтактной оплаты она купила продукты, алкоголь, сигареты и расплатилась за такси. На следующий день также купила для себя продукты питания.



За два дня дочь пенсионера потратила около 16 тысяч рублей, после чего вернула карту и не рассказала о покупках.



Женщина уже ранее судима за имущественное преступление.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





