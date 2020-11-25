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Стоматолог из Иркутской области перевёл мошенникам 120 тысяч

Стоматолог из Иркутской области перевёл мошенникам 120 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он надеялся получить сразу 700 тысяч рублей

Стоматолог из Черемхово перевёл мошенникам более ста тысяч рублей. Он желал получить несуществующую компенсацию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчине на сотовый телефон позвонила женщина с московского номера. Представившись сотрудником правоохранительных органов, она сообщила, что ранее житель Черемхова приобретал прибор для измерения сахара в крови. Женщина пояснила, что техника оказалась фальсифицированной, счета фирмы арестованы, а покупателям якобы положена компенсация в размере более полумиллиона рублей. По заверениям собеседницы, выплату может получить лично, прибыв в Москву, либо дистанционно, но тогда для оформления документов следует оплатить 17 тысяч рублей, что мужчина и сделал.

В ходе дальнейших переговоров мужчине предложили получить деньги в виде сертификата на сумму 700 тысяч рублей, для чего нужно оплатить разницу в размере 120 тысяч рублей. Местный житель перевёл деньги и перезвонил обещавшим выплату незнакомцам. После этого собеседники перестали выходить на связь и отключили телефон.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
мошенничество
 
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