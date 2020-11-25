Сгорел нежилой дом
Поздним вечером 24 ноября в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в нежилом доме. Существовала угроза распространения огня на жилые дома и магазин, расположенные в нескольких метрах от горящего дома.
Тушили возгорание четыре пожарных и две единицы техники.
Нежилой дом выгорел полностью, уничтожены его веранда и кровля. Распространение огня на соседние жилые дома и магазин пожарные предотвратили.
Причиной произошедшего, вероятно, послужил поджог.
В Бурятии поджигатели едва не спалили магазин и жилые дома
Происшествия, Фото:
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