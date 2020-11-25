В Бурятии поджигатели едва не спалили магазин и жилые дома

Сгорел нежилой дом



Поздним вечером 24 ноября в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в нежилом доме. Существовала угроза распространения огня на жилые дома и магазин, расположенные в нескольких метрах от горящего дома.



Тушили возгорание четыре пожарных и две единицы техники.



Нежилой дом выгорел полностью, уничтожены его веранда и кровля. Распространение огня на соседние жилые дома и магазин пожарные предотвратили.



Причиной произошедшего, вероятно, послужил поджог.

