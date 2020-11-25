Пожарные отстояли сам жилой дом
В ночь с 24 на 25 ноября в селе Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар.
На момент прибытия пожарных горела кровля котельной и наружного угла гаража, пристроенных к жилому дому.
- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Выгорела кровля котельной и дома, наружная стена гаража на общей площади 40 кв. м. Уничтожения жилого дома и пристроенных к нему котельной и гаража пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной произошедшего, вероятно, мог послужить перекал трубы дымохода.
В Бурятии горела пристроенная к дому котельная
Происшествия, Фото:
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