В Бурятии горела пристроенная к дому котельная

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожарные отстояли сам жилой дом



В ночь с 24 на 25 ноября в селе Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар.



На момент прибытия пожарных горела кровля котельной и наружного угла гаража, пристроенных к жилому дому.



- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Выгорела кровля котельной и дома, наружная стена гаража на общей площади 40 кв. м. Уничтожения жилого дома и пристроенных к нему котельной и гаража пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Причиной произошедшего, вероятно, мог послужить перекал трубы дымохода.

