 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Бурятии горела пристроенная к дому котельная

В Бурятии горела пристроенная к дому котельная
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные отстояли сам жилой дом

В ночь с 24 на 25 ноября в селе Турунтаево Прибайкальского района произошёл пожар.

На момент прибытия пожарных горела кровля котельной и наружного угла гаража, пристроенных к жилому дому.

- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Выгорела кровля котельной и дома, наружная стена гаража на общей площади 40 кв. м. Уничтожения жилого дома и пристроенных к нему котельной и гаража пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной произошедшего, вероятно, мог послужить перекал трубы дымохода.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Три человека погибли в ДТП под Братском
Три человека погибли в ДТП под Братском
Происшествия, 25.11.2020
В аварии три человека погибли и двое пострадали
Житель Бурятии напал на соседа из-за замечания его сыну
Житель Бурятии напал на соседа из-за замечания его сыну
Происшествия, 25.11.2020
Мужчина сделал замечание детям, которые громко шумели в подъезде
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»
Происшествия, 25.11.2020
В аварии один человек погиб и один травмирован  
В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку
В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку
Происшествия, 25.11.2020
У виновного нет водительских прав
Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин
Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин
Происшествия, 25.11.2020
Аферистами оказалась парочка из Иркутска
Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки
Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки
Происшествия, 25.11.2020
Вопрос решался в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции
В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок
Происшествия, 25.11.2020
Юного пассажира спасло удерживающее кресло
Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу
Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу
Происшествия, 24.11.2020
Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу
В Братске работник сотовой связи «стащил» красивый телефонный номер
В Братске работник сотовой связи «стащил» красивый телефонный номер
Происшествия, 24.11.2020
Этот номер менеджер перерегистрировал на приятеля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^