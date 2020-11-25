Улан-удэнка сняла золотое кольцо со спящей подруги

Женщины вместе выпивали



Жительница Октябрьского района Улан-Удэ долгое время пыталась найти потерянное золотое кольцо стоимостью шесть тысяч рублей. Однако её попытки не увенчались успехом. 23 ноября 36-летняя горожанка пошла в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские выяснили, что в середине октября улан-удэнку навестила 30-летняя подруга. После совместного распития спиртного гостья сняла со спящей хозяйки квартиры кольцо и ушла.



На утро воровка попросила своего знакомого сбыть украшение. Мужчина сдал кольцо в ломбард, а деньги отдал подруге. Она потратила их на спиртное.



Задержанная не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





