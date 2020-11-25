Женщины вместе выпивали
Жительница Октябрьского района Улан-Удэ долгое время пыталась найти потерянное золотое кольцо стоимостью шесть тысяч рублей. Однако её попытки не увенчались успехом. 23 ноября 36-летняя горожанка пошла в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские выяснили, что в середине октября улан-удэнку навестила 30-летняя подруга. После совместного распития спиртного гостья сняла со спящей хозяйки квартиры кольцо и ушла.
На утро воровка попросила своего знакомого сбыть украшение. Мужчина сдал кольцо в ломбард, а деньги отдал подруге. Она потратила их на спиртное.
Задержанная не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнка сняла золотое кольцо со спящей подруги
Происшествия, Фото:
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