 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

Улан-удэнка сняла золотое кольцо со спящей подруги

Улан-удэнка сняла золотое кольцо со спящей подруги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщины вместе выпивали

Жительница Октябрьского района Улан-Удэ долгое время пыталась найти потерянное золотое кольцо стоимостью шесть тысяч рублей. Однако её попытки не увенчались успехом. 23 ноября 36-летняя горожанка пошла в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские выяснили, что в середине октября улан-удэнку навестила 30-летняя подруга. После совместного распития спиртного гостья сняла со спящей хозяйки квартиры кольцо и ушла.

На утро воровка попросила своего знакомого сбыть украшение. Мужчина сдал кольцо в ломбард, а деньги отдал подруге. Она потратила их на спиртное.

Задержанная не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Три человека погибли в ДТП под Братском
Три человека погибли в ДТП под Братском
Происшествия, 25.11.2020
В аварии три человека погибли и двое пострадали
Житель Бурятии напал на соседа из-за замечания его сыну
Житель Бурятии напал на соседа из-за замечания его сыну
Происшествия, 25.11.2020
Мужчина сделал замечание детям, которые громко шумели в подъезде
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»
Происшествия, 25.11.2020
В аварии один человек погиб и один травмирован  
В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку
В Бурятии водитель «Нивы» врезался в заправку
Происшествия, 25.11.2020
У виновного нет водительских прав
Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин
Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин
Происшествия, 25.11.2020
Аферистами оказалась парочка из Иркутска
Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки
Экс-сотрудники МЧС Бурятии вернут взятки
Происшествия, 25.11.2020
Вопрос решался в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции
В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок
Происшествия, 25.11.2020
Юного пассажира спасло удерживающее кресло
Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу
Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу
Происшествия, 24.11.2020
Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу
В Братске работник сотовой связи «стащил» красивый телефонный номер
В Братске работник сотовой связи «стащил» красивый телефонный номер
Происшествия, 24.11.2020
Этот номер менеджер перерегистрировал на приятеля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^