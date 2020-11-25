Пожар начался рано утром
Сегодня утром, 25 ноября, сгорела средняя школа в посёлке Большое Голоустное, которое находится на берегу Байкала в Иркутской области.
Сигнал автоматической пожарной сигнализации из здания школы поступил в пожарную охрану в 7.29 утра. По повышенному рангу сложности на место была направлены пожарная техника из посёлков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчёты из Иркутска.
На момент прибытия первого подразделения в 7.33 горела кровля, огонь был также внутри самого одноэтажного деревянного здания школы.
Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, частично обрушилась кровля.
Пострадавших нет.
К тушению привлечены четыре автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В посёлке на побережье Байкала сгорела школа
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