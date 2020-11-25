В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»

В аварии один человек погиб и один травмирован
Вчера днём в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
59-летний водитель «Мазды Фамилия» ехал по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск» в направлении Кижинги. В семи километрах от села Хара-Кутул автомобиль съехал с проезжей части дороги и опрокинулся.
В результате аварии 54-летняя женщина-пассажирка скончалась от полученных травм.
Водитель госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 75-летний велосипедист
.
Смертельная авария была зафиксирована в субботу, 21 ноября, на трассе «Байкал» в Кабанском районе. Водитель «Хонды», идя на обгон, врезался в автобус и погиб
.
В аварии один человек погиб и один травмирован
У виновного нет водительских прав
Аферистами оказалась парочка из Иркутска
Вопрос решался в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции
Юного пассажира спасло удерживающее кресло
ДТП произошло вчера вечером
Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу
Этот номер менеджер перерегистрировал на приятеля
Кражу мужчина совершил, находясь в гостях
По версии водителя автобуса, авария случилась из-за «виляющего» автомобилиста
Следователи разбираются в обстоятельствах июльского происшествия
Произошло 50 аварий с участием автобусов
Ещё 15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно
Машина врезалась в дерево
Мужчина не сказал, что древесина спилена незаконно