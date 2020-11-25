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В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»

В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Мазды»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии один человек погиб и один травмирован

Вчера днём в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

59-летний водитель «Мазды Фамилия» ехал по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск» в направлении Кижинги. В семи километрах от села Хара-Кутул автомобиль съехал с проезжей части дороги и опрокинулся.

В результате аварии 54-летняя женщина-пассажирка скончалась от полученных травм.

Водитель госпитализирован в больницу.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 75-летний велосипедист.

Смертельная авария была зафиксирована в субботу, 21 ноября, на трассе «Байкал» в Кабанском районе. Водитель «Хонды», идя на обгон, врезался в автобус и погиб.


ДТП смерть
 
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