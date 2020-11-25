Аферистами оказалась парочка из Иркутска
26-летний иркутянин и его 30-летняя соучастница размещали на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже популярных недорогих иномарок. Потенциальных покупателей привлекала цена, которая, как правило, была ниже на 50-70 тысяч аналогичных предложений на рынке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Во время диалога с желающими приобрести машин сообщники требовали предоплату в размере нескольких тысяч рублей. Лжепродавцы объясняли это требование наличием ажиотажного спроса на авто. Как только задаток перечислялся на банковскую карту, они удаляли объявление и отключали сим-карту.
Следователи установили, что от действий аферистов пострадали жители Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Нижнеудинска, а также Железногороска. Молицейские не исключают, что реальное количество обманутых может быть значительно больше.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи Кодекса предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет.
Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В аварии один человек погиб и один травмирован
У виновного нет водительских прав
Аферистами оказалась парочка из Иркутска
Вопрос решался в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции
Юного пассажира спасло удерживающее кресло
ДТП произошло вчера вечером
Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу
Этот номер менеджер перерегистрировал на приятеля
Кражу мужчина совершил, находясь в гостях
По версии водителя автобуса, авария случилась из-за «виляющего» автомобилиста
Следователи разбираются в обстоятельствах июльского происшествия
Произошло 50 аварий с участием автобусов
Ещё 15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно
Машина врезалась в дерево
Мужчина не сказал, что древесина спилена незаконно