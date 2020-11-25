Улан-удэнцы пострадали от лжепродавцов машин

Аферистами оказалась парочка из Иркутска



26-летний иркутянин и его 30-летняя соучастница размещали на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже популярных недорогих иномарок. Потенциальных покупателей привлекала цена, которая, как правило, была ниже на 50-70 тысяч аналогичных предложений на рынке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Во время диалога с желающими приобрести машин сообщники требовали предоплату в размере нескольких тысяч рублей. Лжепродавцы объясняли это требование наличием ажиотажного спроса на авто. Как только задаток перечислялся на банковскую карту, они удаляли объявление и отключали сим-карту.



Следователи установили, что от действий аферистов пострадали жители Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Нижнеудинска, а также Железногороска. Молицейские не исключают, что реальное количество обманутых может быть значительно больше.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи Кодекса предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет.





