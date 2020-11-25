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В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок

В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок
Происшествия,  Фото:ТЦМК РБ
Юного пассажира спасло удерживающее кресло

Вчера около 14:00 на перекрёстке улиц Коммунистическая и Набережная в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

- В результате аварии пострадала водитель и 7-летний пассажир автомобиля «Мазда». От серьёзных травм спасло использование ремня безопасности и детского удерживающего кресла, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

Медики призвали водителей соблюдать скоростной режим.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал 75-летний велосипедист.



ДТП
 
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