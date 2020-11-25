В Улан-Удэ в ДТП едва не пострадал ребёнок

Юного пассажира спасло удерживающее кресло
Вчера около 14:00 на перекрёстке улиц Коммунистическая и Набережная в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.
- В результате аварии пострадала водитель и 7-летний пассажир автомобиля «Мазда». От серьёзных травм спасло использование ремня безопасности и детского удерживающего кресла, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Медики призвали водителей соблюдать скоростной режим.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал 75-летний велосипедист.
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