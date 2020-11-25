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В Улан-Удэ в ДТП пострадал 75-летний велосипедист

В Улан-Удэ в ДТП пострадал 75-летний велосипедист
Происшествия,  Фото:ТЦМК РБ
ДТП произошло вчера вечером

Накануне, 24 ноября, около 17:50 на перекрёстке улицы Ботаническая и проспекта Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП.

Автомобиль «УАЗ Патриот» совершил наезд на велосипедиста. В результате аварии пострадал 75-летний велосипедист. После осмотра и оказанной медицинской помощи пациент с подозрением на переломы нижних конечностей был эвакуирован в дежурный стационар, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

- Уважаемые водители, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, - призывают медики.



ДТП
 
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