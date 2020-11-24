Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу

Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу
23 ноября из квартиры 50-летнего улан-удэнца украли сотовый телефон и деньги из квартиры. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 21-летний сосед.
Деньги и телефон молодой человек украл, когда у мужчины случилась беда: прорвало трубу отопления. Вместе с другом парень поднялся в квартиру, чтобы помочь. Увидев в одной из комнат лежащий на столе гаджет, забрал его. Также он вытряс из банки в карман куртки мелочь и взял 10 тысяч рублей из найденного в тумбочке конверта.
Деньги вор потратил на покупку одежды, мобильное устройство продал.
Преступление он совершил, будучи осуждённым за квартирную кражу. Тогда ему был назначен административный штраф с отсрочкой в пять месяцев, который он до сих пор не выплатил).
Задержанный нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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Происшествия, Фото:
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