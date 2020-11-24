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Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу

Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу

23 ноября из квартиры 50-летнего улан-удэнца украли сотовый телефон и деньги из квартиры. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 21-летний сосед.

Деньги и телефон молодой человек украл, когда у мужчины случилась беда: прорвало трубу отопления. Вместе с другом парень поднялся в квартиру, чтобы помочь. Увидев в одной из комнат лежащий на столе гаджет, забрал его. Также он вытряс из банки в карман куртки мелочь и взял 10 тысяч рублей из найденного в тумбочке конверта.

Деньги вор потратил на покупку одежды, мобильное устройство продал.

Преступление он совершил, будучи осуждённым за квартирную кражу. Тогда ему был назначен административный штраф с отсрочкой в пять месяцев, который он до сих пор не выплатил).

Задержанный нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело о краже.


кража
 
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