Улан-удэнец обокрал соседа, у которого прорвало трубу

Молодой человек не удержался от кражи, помогая соседу



23 ноября из квартиры 50-летнего улан-удэнца украли сотовый телефон и деньги из квартиры. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские выяснили, что кражу совершил 21-летний сосед.



Деньги и телефон молодой человек украл, когда у мужчины случилась беда: прорвало трубу отопления. Вместе с другом парень поднялся в квартиру, чтобы помочь. Увидев в одной из комнат лежащий на столе гаджет, забрал его. Также он вытряс из банки в карман куртки мелочь и взял 10 тысяч рублей из найденного в тумбочке конверта.



Деньги вор потратил на покупку одежды, мобильное устройство продал.



Преступление он совершил, будучи осуждённым за квартирную кражу. Тогда ему был назначен административный штраф с отсрочкой в пять месяцев, который он до сих пор не выплатил).



Задержанный нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело о краже.





