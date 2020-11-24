Водитель и пассажир погибли в ДТП в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Машина врезалась в дерево



Сегодня в городе Шелеховов около 12.30 часов дня произошло смертельное ДТП.



На улице Култукский тракт 37-летний водитель «Тойоты Корона» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в пешеходные ограждения и дерево.



В результате происшествия водитель и 45-летний пассажир погибли на месте происшествия.



В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





