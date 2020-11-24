Машина врезалась в дерево
Сегодня в городе Шелеховов около 12.30 часов дня произошло смертельное ДТП.
На улице Култукский тракт 37-летний водитель «Тойоты Корона» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в пешеходные ограждения и дерево.
В результате происшествия водитель и 45-летний пассажир погибли на месте происшествия.
В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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