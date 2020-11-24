Стоят эти произведения приличных денег, и списывать их нельзя было ни при никаких обстоятельствах
В Байкальском государственном университете в Иркутске поставили на учёт незаконно списанные ранее картины. Их обнаружили в тайнике, рассказал на своей странице ректор вуза Виктор Игнатенко.
- 24 августа в третьем корпусе Байкальского госуниверситета случайно был обнаружен в глухой и ничем не приметной комнате тайник с картинами. Проверка по горячим следам показала - эти картины были незаконно списаны и сняты с баланса университета в июне этого года. Списанные полотна живописи находились в хорошем состоянии и не имели каких-либо видимых дефектов или повреждений, - рассказал ректор.
Картины были исследованы и оценены специалистами-искусствоведами. Как было установлено, стоят эти произведения приличных денег, и списывать их нельзя было ни при никаких обстоятельствах.
В числе возвращённых оказались полотна известных живописцев Владимира Тетенькина, Павла Авенариуса, Геннадия Кузьмина и других талантливых художников.
В неизвестные руки могли уйти уникальные картины «Баба Груня» (1956) и «Море» В. Тетенькина; «Цветущая яблонь» (1977) В. Томиловского; «Унылая пора» (1994) А. Ибрагимова; «Встреча» (1999) Г. Кузьмина; «Путешествие фараона» И. Соловьева; «Зимушка. Кружевной дом в Иркутске» (2009) П. Авенариуса и др.
Как следует из объяснений материально ответственных лиц, факты списания картин были в университете не единичными.
- Надеюсь, правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку приведенным фактам необоснованного списания уникальных картин живописи. В назидание жуликам в 2021 году проведем выставку возвращенных и сохраненных картин, принадлежащих Байкальскому государственному университету, - заявил Виктор Игнатенко.
Тайник с незаконно списанными картинами нашли в иркутском вузе
Происшествия, Фото:
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