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Тайник с незаконно списанными картинами нашли в иркутском вузе

Тайник с незаконно списанными картинами нашли в иркутском вузе
Происшествия,  Фото:страница Виктора Игнатенко
Стоят эти произведения приличных денег, и списывать их нельзя было ни при никаких обстоятельствах

В Байкальском государственном университете в Иркутске поставили на учёт незаконно списанные ранее картины. Их обнаружили в тайнике, рассказал на своей странице ректор вуза Виктор Игнатенко.

- 24 августа в третьем корпусе Байкальского госуниверситета случайно был обнаружен в глухой и ничем не приметной комнате тайник с картинами. Проверка по горячим следам показала - эти картины были незаконно списаны и сняты с баланса университета в июне этого года. Списанные полотна живописи находились в хорошем состоянии и не имели каких-либо видимых дефектов или повреждений, - рассказал ректор.

Картины были исследованы и оценены специалистами-искусствоведами. Как было установлено, стоят эти произведения приличных денег, и списывать их нельзя было ни при никаких обстоятельствах.

В числе возвращённых оказались полотна известных живописцев Владимира Тетенькина, Павла Авенариуса, Геннадия Кузьмина и других талантливых художников.

В неизвестные руки могли уйти уникальные картины «Баба Груня» (1956) и «Море» В. Тетенькина; «Цветущая яблонь» (1977) В. Томиловского; «Унылая пора» (1994) А. Ибрагимова; «Встреча» (1999) Г. Кузьмина; «Путешествие фараона» И. Соловьева; «Зимушка. Кружевной дом в Иркутске» (2009) П. Авенариуса и др.

Как следует из объяснений материально ответственных лиц, факты списания картин были в университете не единичными.

- Надеюсь, правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку приведенным фактам необоснованного списания уникальных картин живописи. В назидание жуликам в 2021 году проведем выставку возвращенных и сохраненных картин, принадлежащих Байкальскому государственному университету, - заявил Виктор Игнатенко.





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