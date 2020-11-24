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В Бурятии спасли от огня жилой дом

В Бурятии спасли от огня жилой дом
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Сгорела только веранда

Вчера, 23 ноября, в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.

- На момент прибытия пожарных горела веранда, существовала угроза распространения огня на сам дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив уничтожения жилого дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной произошедшего, предположительно, послужило короткое замыкание на веранде дома.


Как сообщал «Байкал-Daily», на днях военные провели пожарно-тактическое учение в посёлке Онохой Заиграевского района. По замыслу учений, была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с ГСМ и парка вооружения и военной техники. Видео с учений – по ссылке.


пожар
 
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