В Бурятии спасли от огня жилой дом

Сгорела только веранда
Вчера, 23 ноября, в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
- На момент прибытия пожарных горела веранда, существовала угроза распространения огня на сам дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив уничтожения жилого дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной произошедшего, предположительно, послужило короткое замыкание на веранде дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях военные провели пожарно-тактическое учение в посёлке Онохой Заиграевского района. По замыслу учений, была смоделирована ситуация по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с ГСМ и парка вооружения и военной техники. Видео с учений – по ссылке
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