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Улан-удэнец нашёл телефон и снял деньги со счёта

Улан-удэнец нашёл телефон и снял деньги со счёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телефон его владелица потеряла на остановке

22 ноября с заявлением о краже денег в полицию обратилась 37-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что днём ранее, возвращаясь с сыном из магазина, потеряла по дороге телефон. А на следующий день, пытаясь расплатиться банковской картой за покупку, обнаружила отсутствие на счету денег.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Они задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 22-летнего улан-удэнца.

Молодой человек, в августе освободившийся из мест лишения свободы, признался, что на остановке общественного транспорта в Советском районе нашёл чужой гаджет. Парень вынул из него сим-карту и, вставив в свой телефон, через мобильный банк перевёл 19,5 тысяч рублей на свой счет, а также пополнил баланс телефонов своих друзей.

Украденные средства он прогулял. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция настоятельно рекомендует жителям республики в случае утраты мобильных устройств незамедлительно отключать привязку абонентского номера к банковскому счету. Кроме того, во избежание краж денег со счетов лучше блокировать паролем не только сотовые телефоны, но и sim-карты.
кража
 
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