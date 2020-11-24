Телефон его владелица потеряла на остановке
22 ноября с заявлением о краже денег в полицию обратилась 37-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что днём ранее, возвращаясь с сыном из магазина, потеряла по дороге телефон. А на следующий день, пытаясь расплатиться банковской картой за покупку, обнаружила отсутствие на счету денег.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Они задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 22-летнего улан-удэнца.
Молодой человек, в августе освободившийся из мест лишения свободы, признался, что на остановке общественного транспорта в Советском районе нашёл чужой гаджет. Парень вынул из него сим-карту и, вставив в свой телефон, через мобильный банк перевёл 19,5 тысяч рублей на свой счет, а также пополнил баланс телефонов своих друзей.
Украденные средства он прогулял. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полиция настоятельно рекомендует жителям республики в случае утраты мобильных устройств незамедлительно отключать привязку абонентского номера к банковскому счету. Кроме того, во избежание краж денег со счетов лучше блокировать паролем не только сотовые телефоны, но и sim-карты.
Улан-удэнец нашёл телефон и снял деньги со счёта
Происшествия, Фото:
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