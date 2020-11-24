Вор раньше работал в этом магазине
Полицейские в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже из магазина самообслуживания по улице Бабушкина. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
В сентябре 33-летний улан-удэнец зашёл в торговую точку. Поскольку он ранее работал в данном магазине, знал, как остаться незамеченным. Убедившись, что продавец отвлекся на другого посетителя, зашёл за прилавок и украл восемь блоков сигарет.
Сотрудник службы безопасности магазина увидел кражу при просмотре камер видеонаблюдения. Представитель торговой точки обратился в полицию.
Подозреваемый не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность гражданина к совершению аналогичных краж из торговых точек.
Улан-удэнец украл из супермаркета восемь блоков сигарет
Происшествия, Фото:
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