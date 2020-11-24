Улан-удэнец украл из супермаркета восемь блоков сигарет

Вор раньше работал в этом магазине



Полицейские в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже из магазина самообслуживания по улице Бабушкина. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



В сентябре 33-летний улан-удэнец зашёл в торговую точку. Поскольку он ранее работал в данном магазине, знал, как остаться незамеченным. Убедившись, что продавец отвлекся на другого посетителя, зашёл за прилавок и украл восемь блоков сигарет.



Сотрудник службы безопасности магазина увидел кражу при просмотре камер видеонаблюдения. Представитель торговой точки обратился в полицию.



Подозреваемый не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность гражданина к совершению аналогичных краж из торговых точек.





