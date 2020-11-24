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Улан-удэнец украл из супермаркета восемь блоков сигарет

Улан-удэнец украл из супермаркета восемь блоков сигарет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор раньше работал в этом магазине

Полицейские в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже из магазина самообслуживания по улице Бабушкина. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

В сентябре 33-летний улан-удэнец зашёл в торговую точку. Поскольку он ранее работал в данном магазине, знал, как остаться незамеченным. Убедившись, что продавец отвлекся на другого посетителя, зашёл за прилавок и украл восемь блоков сигарет.

Сотрудник службы безопасности магазина увидел кражу при просмотре камер видеонаблюдения. Представитель торговой точки обратился в полицию.

Подозреваемый не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность гражданина к совершению аналогичных краж из торговых точек.


кража
 
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