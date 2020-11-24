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В Иркутске 21-летний водитель погиб, врезавшись в столб

В Иркутске 21-летний водитель погиб, врезавшись в столб
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло ночью

В первом часу ночи в Иркутске в ДТП погиб 21-летний молодой человек. Водитель «Хонды Аккорд», двигаясь по объездной дороге Ново-Ленино, в районе Кирпичного завода, не справившись с управлением, врезался в световую опору.

Молодой человек скончался до прибытия скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.




ДТП смерть
 
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