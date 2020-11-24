В Бурятии экс-сотрудницу почты осудили за растрату

Женщина украла товаров почти на полмиллиона



Бывшая сотрудница отделения почтовой связи села Верхний Мангиртуй Бичурского района Бурятии признана виновной в растрате.



- В период с августа 2018 года по ноябрь 2019 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением, на сумму 428 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично возместила ущерб, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

