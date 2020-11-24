Женщина украла товаров почти на полмиллиона
Бывшая сотрудница отделения почтовой связи села Верхний Мангиртуй Бичурского района Бурятии признана виновной в растрате.
- В период с августа 2018 года по ноябрь 2019 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением, на сумму 428 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично возместила ущерб, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии экс-сотрудницу почты осудили за растрату
Происшествия, Фото:
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