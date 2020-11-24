Читинца будут судить за изнасилование четырёхлетней девочки

Также он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении трёх малолетних детей



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина, который обвиняется в изнасиловании четырёхлетней девочки, а также в нескольких фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей.



По версии следствия, в мае 2020 года в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался отсутствием дома хозяйки и изнасиловал четырёхлетнюю девочку.



Кроме того, в этом же месяце обвиняемый во время ночлега у другой знакомой совершил действия сексуального характера в отношении трёх малолетних детей.



В обоих случаях мужчина воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним без присмотра своих малолетних детей.



- Преступления выявлены следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции. Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий. Проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый способен давать отчет своим действиям. Одним из основных доказательств преступных действий обвиняемого стали записи видео, изъятые следователями из телефона злоумышленника, на который он записывал свои злодеяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



Кроме того, следователи собрали и представили в суд материал, характеризующий обвиняемого. Мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В 2019 году обвиняемый был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут представлены суду как отягчающие вину.





