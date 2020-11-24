Также он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении трёх малолетних детей
В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина, который обвиняется в изнасиловании четырёхлетней девочки, а также в нескольких фактах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей.
По версии следствия, в мае 2020 года в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался отсутствием дома хозяйки и изнасиловал четырёхлетнюю девочку.
Кроме того, в этом же месяце обвиняемый во время ночлега у другой знакомой совершил действия сексуального характера в отношении трёх малолетних детей.
В обоих случаях мужчина воспользовался доверием молодых женщин, которые впустили в дом малознакомого человека и оставили с ним без присмотра своих малолетних детей.
- Преступления выявлены следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции. Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий. Проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый способен давать отчет своим действиям. Одним из основных доказательств преступных действий обвиняемого стали записи видео, изъятые следователями из телефона злоумышленника, на который он записывал свои злодеяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Кроме того, следователи собрали и представили в суд материал, характеризующий обвиняемого. Мужчина пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В 2019 году обвиняемый был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое убийство. Эти обстоятельства будут представлены суду как отягчающие вину.
Читинца будут судить за изнасилование четырёхлетней девочки
Происшествия, Фото:
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