87-летний улан-удэнец убил жену

Супруга спрятала спиртное, чем разозлила старика



Вечером 21 ноября в квартире дома по улице Автотранспортная в Улан-Удэ 87-летний мужчина убил свою 80-летнюю жену. Старик никогда не был судим, на допросе он рассказал следователям о совершённой расправе. Ему предъявлено обвинение в убийстве.



По версии следствия, днём 21 ноября после возвращения из магазина пенсионер решил выпить алкоголь дома. В то время, пока пожилой мужчина спал, супруга спрятала оставшийся алкоголь. Проснувшись, мужчина не нашёл спиртное.



Из-за этого произошла ссора. Пенсионер схватил нож и нанёс множество ударов по телу жены. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, пожилой мужчина сам позвонил в скорую медицинскую помощь.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

