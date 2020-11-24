Супруга спрятала спиртное, чем разозлила старика
Вечером 21 ноября в квартире дома по улице Автотранспортная в Улан-Удэ 87-летний мужчина убил свою 80-летнюю жену. Старик никогда не был судим, на допросе он рассказал следователям о совершённой расправе. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
По версии следствия, днём 21 ноября после возвращения из магазина пенсионер решил выпить алкоголь дома. В то время, пока пожилой мужчина спал, супруга спрятала оставшийся алкоголь. Проснувшись, мужчина не нашёл спиртное.
Из-за этого произошла ссора. Пенсионер схватил нож и нанёс множество ударов по телу жены. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, пожилой мужчина сам позвонил в скорую медицинскую помощь.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
87-летний улан-удэнец убил жену
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении трёх малолетних детей
Супруга спрятала спиртное, чем разозлила старика
На незаконную рубку вышли по следам
Золото было добыто нелегально
Инцидент произошёл вчера днём
Авария случилась на перекрёстке
Суд дал обязательные работы
Сотрудники пожарной части были на месте через две минуты после звонка
Аферист играет на чувствах неравнодушных людей
Мужчина пытался спасти товарища, но убил его
Женщина убила своего сожителя, пойдя у него на поводу
Преступник перевёл деньги с банковской карты
Сельчанина задержали на железнодорожном вокзале
Задержанным по 17 и 18 лет
Мужчина предстал перед гарнизонным военным судом