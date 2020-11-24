В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал, бросив подельника

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

На незаконную рубку вышли по следам



Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии участковые лесничие увидели след от автомобиля. Лесники решили проследовать по следу. В скором времени они обнаружили автомобиль «УАЗ» с прицепом и двух мужчин. Один из нарушителей сидел за рулём автомобиля, а другой загружал древесину в прицеп.



Заметив лесников, водитель поспешил скрыться на машине, а другой мужчина был задержан.



Общий объём незаконно заготовленной древесины – шесть кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 75 тысяч рублей.



Все материалы для возбуждения уголовного дела переданы в ОМВД по Заиграевскому району. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Справка:



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.

