 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал, бросив подельника

В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал, бросив подельника
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
На незаконную рубку вышли по следам

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии участковые лесничие увидели след от автомобиля. Лесники решили проследовать по следу. В скором времени они обнаружили автомобиль «УАЗ» с прицепом и двух мужчин. Один из нарушителей сидел за рулём автомобиля, а другой загружал древесину в прицеп.

Заметив лесников, водитель поспешил скрыться на машине, а другой мужчина был задержан.

Общий объём незаконно заготовленной древесины – шесть кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 75 тысяч рублей.

Все материалы для возбуждения уголовного дела переданы в ОМВД по Заиграевскому району. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Справка:

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло ДТП у People's Park
В Улан-Удэ произошло ДТП у People's Park
Происшествия, 23.11.2020
Авария случилась на перекрёстке
В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
Происшествия, 23.11.2020
Сотрудники пожарной части были на месте через две минуты после звонка
В Бурятии мошенник прикинулся отцом-одиночкой
В Бурятии мошенник прикинулся отцом-одиночкой
Происшествия, 23.11.2020
Аферист играет на чувствах неравнодушных людей
Житель Братска убил друга, делая ему массаж сердца
Житель Братска убил друга, делая ему массаж сердца
Происшествия, 23.11.2020
Мужчина пытался спасти товарища, но убил его
Житель Бурятии сам напросился на своё убийство
Житель Бурятии сам напросился на своё убийство
Происшествия, 23.11.2020
Женщина убила своего сожителя, пойдя у него на поводу
В Иркутской области парня посадили за кражу денег с карты
В Иркутской области парня посадили за кражу денег с карты
Происшествия, 23.11.2020
Преступник перевёл деньги с банковской карты
В Улан-Удэ мужчину с наркотиками учуяла служебная собака
В Улан-Удэ мужчину с наркотиками учуяла служебная собака
Происшествия, 23.11.2020
Сельчанина задержали на железнодорожном вокзале
В Бурятии экс-военный ловил краснокнижных рыб
В Бурятии экс-военный ловил краснокнижных рыб
Происшествия, 23.11.2020
Мужчина предстал перед гарнизонным военным судом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^