В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал, бросив подельника

На незаконную рубку вышли по следам
Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии участковые лесничие увидели след от автомобиля. Лесники решили проследовать по следу. В скором времени они обнаружили автомобиль «УАЗ» с прицепом и двух мужчин. Один из нарушителей сидел за рулём автомобиля, а другой загружал древесину в прицеп.
Заметив лесников, водитель поспешил скрыться на машине, а другой мужчина был задержан.
Общий объём незаконно заготовленной древесины – шесть кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 75 тысяч рублей.
Все материалы для возбуждения уголовного дела переданы в ОМВД по Заиграевскому району. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Справка:
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
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Происшествия, Фото:
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