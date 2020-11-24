Золото было добыто нелегально
В Иркутске транспортные полицейские задержали мужчину, перевозившего драгоценные металлы, добытые нелегальным способом. Изъятая у него масса – это химически чистое золото и химически чистое серебро общей стоимостью около 2,95 млн. рублей.
Мужчина пояснил, что драгоценные металлы в октябре ему на хранение передал знакомый в городе Тында, куда он приехал по личным делам. Впоследствии знакомый планировал забрать драгметаллы обратно, по приезду в Иркутск. Какой-либо материальной выгоды за транспортировку груза задержанный не имел, заверил он.
Возбуждено уголовное дело за сделку, связанную с драгметаллами. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске задержали мужчину с золотом на три миллиона
Происшествия, Фото:
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