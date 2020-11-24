Инцидент произошёл вчера днём
Накануне, 23 ноября, в 16:06 из-за технической неисправности трамвая, следовавшего по маршруту №1, на перегоне остановка «Юного Коммунара» до остановки «Баня», в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев маршрута №1 и №2 с ост. «Элеватор» до ост. «Баня», в обе стороны.
В 16:43 вагон отбуксирован, движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за неполадки простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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