В Улан-Удэ из-за неполадки простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Инцидент произошёл вчера днём



Накануне, 23 ноября, в 16:06 из-за технической неисправности трамвая, следовавшего по маршруту №1, на перегоне остановка «Юного Коммунара» до остановки «Баня», в Улан-Удэ было закрыто движение трамваев маршрута №1 и №2 с ост. «Элеватор» до ост. «Баня», в обе стороны.



В 16:43 вагон отбуксирован, движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 37 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

