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В Улан-Удэ произошло ДТП у People's Park

В Улан-Удэ произошло ДТП у People's Park
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на перекрёстке

Накануне около 17 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на перекрёстке улиц Краснофлотская и Жердева, напротив ТРЦ People's Park.


По предварительной информации, водитель «Тойоты Патрол» двигался прямо в направлении Краснофлотской. Во время пересечения перекрёстка водитель «Тойоты Ранкс» не предоставил «Патролу» преимущество в движении. Произошло столкновение, в результате которого автомобили получили серьёзные повреждения, вроде крупных вмятин.

Водители не пострадали. Авария вызвала дорожную пробку на этом участке дороги.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель микроавтобуса сбил двух девочек.


ДТП
 
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