Мужчина пытался спасти товарища, но убил его
На 51-летнего братчанина, убившего друга во время непрямого массажа сердца, возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В октябре в сторожке оптовой базы «Осиновка» был обнаружен мёртвый 60-летний мужчина. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки, множественных переломов рёбер, жировой эмболии лёгких и травматического шока.
Следователи СК и сотрудники уголовного розыска выяснили, что тогда в сторожке выпивали трое мужчин. В какой-то момент одному из них стало плохо, он потерял сознание. Его товарищ попытался оказать первую медицинскую помощь, однако во время непрямого массажа сердца причинил мужчине травмы, от которых последний скончался.
Житель Братска убил друга, делая ему массаж сердца
Происшествия, Фото:
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