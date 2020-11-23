Житель Братска убил друга, делая ему массаж сердца

Мужчина пытался спасти товарища, но убил его



На 51-летнего братчанина, убившего друга во время непрямого массажа сердца, возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



В октябре в сторожке оптовой базы «Осиновка» был обнаружен мёртвый 60-летний мужчина. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки, множественных переломов рёбер, жировой эмболии лёгких и травматического шока.



Следователи СК и сотрудники уголовного розыска выяснили, что тогда в сторожке выпивали трое мужчин. В какой-то момент одному из них стало плохо, он потерял сознание. Его товарищ попытался оказать первую медицинскую помощь, однако во время непрямого массажа сердца причинил мужчине травмы, от которых последний скончался.





