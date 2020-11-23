Женщина убила своего сожителя, пойдя у него на поводу
В конце августа 30-летняя жительница посёлка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии со своим сожителем были на свадьбе, где распивали спиртное.
Вернувшись домой, женщина проколола колеса своего автомобиля, чтобы сожитель никуда на нём не уехал. Вспыхнула ссора, во время которой мужчина грубо обматерил возлюбленную.
Не стерпев оскорблений, женщина потребовала от сожителя покинуть свой дом, но он отказался. Тогда женщина взяла кухонный нож и приставила его к груди сожителя, повторив требования.
Мужчина не воспринял её слова всерьёз. Он раскинул руки в стороны и демонстративно потребовал выполнить угрозу.
Его сожительница на попятную не пошла. Она так и поступила, ударив ножом в грудь и повредил лёгкое и дугу аорты. В результате обильной кровопотери раненый скончался по дороге в больницу.
В судебном заседании женщина признала, что нанесла своему сожителю удар ножом в грудь. Но она заверила, что не желала его смерти, а хотела просто напугать.
- Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённая была заключена под стражу в зале судебного разбирательства, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии сам напросился на своё убийство
Происшествия, Фото:
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