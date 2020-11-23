Преступник перевёл деньги с банковской карты
В этом году в Иркутской области транспортная полиция направила в суд свыше десятка уголовных дел, связанных с кибермошенничеством на железнодорожных магистралях. Большая их часть рассмотрена судами, вынесены обвинительные приговоры.
Тулунский городской суд осудил 20-летнего местного жителя, который в поезде «Иркутск-Усть-Илимск» украл у попутчика мобильный телефон с сим-картой. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», парень украл 25 тысяч рублей, переведя деньги на свой счёт. Молодой человек приговорён к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
К штрафу в размере 100 тысяч рублей и возмещению ущерба приговорена 44-летняя жительница посёлка Улькан Казачинско-Ленского района. Она на железнодорожном вокзале одноименной станции украла банковскую карту своего односельчанина. С карты она сняла 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области парня посадили за кражу денег с карты
Происшествия, Фото:
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