В Иркутской области парня посадили за кражу денег с карты

Преступник перевёл деньги с банковской карты



В этом году в Иркутской области транспортная полиция направила в суд свыше десятка уголовных дел, связанных с кибермошенничеством на железнодорожных магистралях. Большая их часть рассмотрена судами, вынесены обвинительные приговоры.



Тулунский городской суд осудил 20-летнего местного жителя, который в поезде «Иркутск-Усть-Илимск» украл у попутчика мобильный телефон с сим-картой. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», парень украл 25 тысяч рублей, переведя деньги на свой счёт. Молодой человек приговорён к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.



К штрафу в размере 100 тысяч рублей и возмещению ущерба приговорена 44-летняя жительница посёлка Улькан Казачинско-Ленского района. Она на железнодорожном вокзале одноименной станции украла банковскую карту своего односельчанина. С карты она сняла 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

