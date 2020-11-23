В Улан-Удэ мужчину с наркотиками учуяла служебная собака

Сельчанина задержали на железнодорожном вокзале



Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали 42-летнего жителя села Кабанск. У него обнаружили около четырёх граммов гашишного масла. Мужчину поймали при помощи служебно-розыскной собаки.



Впоследствии во время обыска в доме у сельчанина полицейские изъяли металлическую ёмкость, в которой были изготовлены ранее изъятые наркотики.



Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

