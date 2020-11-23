Сельчанина задержали на железнодорожном вокзале
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали 42-летнего жителя села Кабанск. У него обнаружили около четырёх граммов гашишного масла. Мужчину поймали при помощи служебно-розыскной собаки.
Впоследствии во время обыска в доме у сельчанина полицейские изъяли металлическую ёмкость, в которой были изготовлены ранее изъятые наркотики.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ мужчину с наркотиками учуяла служебная собака
Происшествия, Фото:
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