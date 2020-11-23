Задержанным по 17 и 18 лет
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в автокражах, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Ночью из автомобилей, припаркованных на улице Кабанская, неизвестные украли аккумуляторы и автомагнитолу. Воры вскрыли двери машины подручными средствами.
Описание машины, на которой скрылись преступники, её цвет и марка, были переданы всем наружным нарядам.
Автомобиль был обнаружен благодаря системе «Безопасный город» в центре Улан-Удэ. Прибывшие росгвардейцы задержали двоих подозреваемых на парковке возле торгового центра на улице Корабельная. В салоне автомобиля были обнаружены украденные вещи. Кроме того, молодые люди не смогли предоставить документы на автомобиль и своё водительское удостоверение.
Задержанных, жителей Улан-Удэ 17 и 18 лет, росгвардейцы доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
В Улан-Удэ поймали подозреваемых в автокражах
Происшествия, Фото:
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