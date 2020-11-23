 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Ангарске домушники выбирали квартиры для кражи по окнам

В Ангарске домушники выбирали квартиры для кражи по окнам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ворами оказались 18-летние друзья

Этим летом 18-летние парни совершили четыре кражи в Ангарске. Прогуливаясь по городу, они замечали открытые окна. Убедившись, что рядом никого не было, и, толкнув окно рукой, залезали в квартиры. Не останавливало преступников и то, что в комнате спали хозяева.

Из квартир они воровали сотовые телефоны, ноутбуки и часы.

- Смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимых являются признание вины, принятие мер к возвращению похищенного, отсутствие судимости, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

По приговору Ангарского городского суда домушникам назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка душила подругу удлинителем
Улан-удэнка душила подругу удлинителем
Происшествия, 23.11.2020
Потерпевшая не хотела давать деньги взаймы
В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах
В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах
Происшествия, 23.11.2020
Мужчина ушёл из дома на прошлой неделе и пропал
В Бурятии сгорел офис
В Бурятии сгорел офис
Происшествия, 23.11.2020
Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 23.11.2020
Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 23.11.2020
Во время пожара рухнула крыша
В Улан-Удэ сбили двух девочек
В Улан-Удэ сбили двух девочек
Происшествия, 23.11.2020
ДТП произошло вчера днём
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия, 22.11.2020
Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
Происшествия, 21.11.2020
Горожанин вместе с украденными вещами оставил на заброшенном участке и чек от покупки  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^