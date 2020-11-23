Ворами оказались 18-летние друзья
Этим летом 18-летние парни совершили четыре кражи в Ангарске. Прогуливаясь по городу, они замечали открытые окна. Убедившись, что рядом никого не было, и, толкнув окно рукой, залезали в квартиры. Не останавливало преступников и то, что в комнате спали хозяева.
Из квартир они воровали сотовые телефоны, ноутбуки и часы.
- Смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимых являются признание вины, принятие мер к возвращению похищенного, отсутствие судимости, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
По приговору Ангарского городского суда домушникам назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.
В Ангарске домушники выбирали квартиры для кражи по окнам
Происшествия, Фото:
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