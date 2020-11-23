В Улан-Удэ пенсионер пригласил незнакомку и лишился денег и куртки

Пара познакомилась на остановке



17 ноября в отдел полиции по Железнодорожному району обратился 67-летний улан-удэнец. Он рассказал, что познакомился с девушкой на остановке общественного транспорта. Её он пригласил домой, но новая подруга обокрала его, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ночью, пока мужчина спал, гостья с тумбочки в комнате взяла сотовый телефон и банковскую карту. Она ушла в куртке хозяина квартиры, как своя ей показалась слишком потрёпанной.



Позже с украденной карты пропали более восьми тысяч рублей. Общий ущерб составил более 15,5 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления 33-летняя улан-удэнка.



Три дня она рассчитывалась чужой картой за алкоголь и продукты в магазинах (карта была оснащена бесконтактной системой расчета), пока владелец её не заблокировал. Украденный гаджет воровка продала на рынке. Куртка у неё изъята.



Женщине нигде не работает. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





