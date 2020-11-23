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Улан-удэнка душила подругу удлинителем

Улан-удэнка душила подругу удлинителем
Происшествия, 
Потерпевшая не хотела давать деньги взаймы

17 ноября в Улан-Удэ 45-летнюю женщину ограбила её 30-летняя знакомая. Всё произошло во время застолья в квартире потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Нетрезвая гостья попросила денег взаймы, но хозяйка отказала. Тогда женщина, чтобы запугать её, взяла удлинитель и, угрожая, принялась душить. Затем нападавшая забрала из шкафа в кухне 1,5 тысячи рублей и ушла,

Полицейские задержали грабительницу. Свою вину она признала.

Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас она трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».


грабеж
 
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