Улан-удэнка душила подругу удлинителем

Потерпевшая не хотела давать деньги взаймы



17 ноября в Улан-Удэ 45-летнюю женщину ограбила её 30-летняя знакомая. Всё произошло во время застолья в квартире потерпевшей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Нетрезвая гостья попросила денег взаймы, но хозяйка отказала. Тогда женщина, чтобы запугать её, взяла удлинитель и, угрожая, принялась душить. Затем нападавшая забрала из шкафа в кухне 1,5 тысячи рублей и ушла,



Полицейские задержали грабительницу. Свою вину она признала.



Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас она трудоустроена.



Возбуждено уголовное дело «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».





