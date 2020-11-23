 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах

В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ушёл из дома на прошлой неделе и пропал

В Бурятии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 58-летнего мужчины. Следователи в рамках проверки устанавливают местонахождение мужчины и выясняют обстоятельства его исчезновения.

По предварительным данным, 17 сентября около 17 часов мужчина ушёл из дома в посёлке Онохой Заиграевского района, и до сих пор его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь мужчина не выходит. На момент ухода из дома документов, мобильного сотового телефона при себе не имел, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Сведения о пропавшем мужчине: Беленький Валерий Иванович, 29.04.1962 года рождения.

Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 170-175 см., волосы седые, длинные, глаза карие.

Особые приметы: на пальцах имеется татуировки в виде перстней.

Был одет: чёрный пиджак (костюм), футболку чёрного цвета, брюки чёрного цвета, туфли чёрного цвета.


Следователи просят людей, обладающих любыми сведениями о местонахождении пропавшего, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30136) 4-12-42 (следственный отдел по Заиграевскому району), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка душила подругу удлинителем
Улан-удэнка душила подругу удлинителем
Происшествия, 23.11.2020
Потерпевшая не хотела давать деньги взаймы
В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах
В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах
Происшествия, 23.11.2020
Мужчина ушёл из дома на прошлой неделе и пропал
В Бурятии сгорел офис
В Бурятии сгорел офис
Происшествия, 23.11.2020
Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 23.11.2020
Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 23.11.2020
Во время пожара рухнула крыша
В Улан-Удэ сбили двух девочек
В Улан-Удэ сбили двух девочек
Происшествия, 23.11.2020
ДТП произошло вчера днём
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия, 22.11.2020
Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
Происшествия, 21.11.2020
Горожанин вместе с украденными вещами оставил на заброшенном участке и чек от покупки  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^