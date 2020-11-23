В Бурятии разыскивают мужчину с татуировками на пальцах

Был одет: чёрный пиджак (костюм), футболку чёрного цвета, брюки чёрного цвета, туфли чёрного цвета.





В Бурятии проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 58-летнего мужчины. Следователи в рамках проверки устанавливают местонахождение мужчины и выясняют обстоятельства его исчезновения.По предварительным данным, 17 сентября около 17 часов мужчина ушёл из дома в посёлке Онохой Заиграевского района, и до сих пор его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь мужчина не выходит. На момент ухода из дома документов, мобильного сотового телефона при себе не имел, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Беленький Валерий Иванович, 29.04.1962 года рождения.европейской внешности, среднего телосложения, рост около 170-175 см., волосы седые, длинные, глаза карие.на пальцах имеется татуировки в виде перстней.Следователи просят людей, обладающих любыми сведениями о местонахождении пропавшего, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30136) 4-12-42 (следственный отдел по Заиграевскому району), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).