Житель Бурятии потушил дом до приезда пожарных

Пожар произошёл в СНТ «Надежда»



Ранним утром 23 ноября в СНТ «Надежда» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.



На момент прибытия пожарных возгорание было ликвидировано, огонь потушил хозяин дом.



В результате пожара повреждён фронтон кровли на площади 4 кв.м.



Причиной произошедшего, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Всего за минувшую неделю в Бурятии произошло 43 пожара (в аналогичный период прошлого года - 67, снижение на 35,8%). За неделю погибших не зарегистрировано, травмировано семь человек.



Справка:



В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.







