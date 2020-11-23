Пожар произошёл в СНТ «Надежда»
Ранним утром 23 ноября в СНТ «Надежда» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных возгорание было ликвидировано, огонь потушил хозяин дом.
В результате пожара повреждён фронтон кровли на площади 4 кв.м.
Причиной произошедшего, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего за минувшую неделю в Бурятии произошло 43 пожара (в аналогичный период прошлого года - 67, снижение на 35,8%). За неделю погибших не зарегистрировано, травмировано семь человек.
Справка:
В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.
Житель Бурятии потушил дом до приезда пожарных
Происшествия, Фото:
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