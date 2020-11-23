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В Бурятии сгорел офис

В Бурятии сгорел офис
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных

Вчера, 22 ноября, на номер «112» пришло сообщение о пожаре на окраине села Нижний Торей Джидинского района. Огонь вспыхнул в офисе организации.

Оператор «Служба-112» передала информацию о произошедшем в пожарную охрану. На момент прибытия добровольных пожарных строение горело изнутри.

В результате пожара офис выгорел изнутри, уничтожена оргтехника и мебель.

- Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудование, произошедшее вследствие его аварийной работы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 22 на 23 ноября в селе Джида на пожаре погиб человек.
пожар
 
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