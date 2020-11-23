Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных
Вчера, 22 ноября, на номер «112» пришло сообщение о пожаре на окраине села Нижний Торей Джидинского района. Огонь вспыхнул в офисе организации.
Оператор «Служба-112» передала информацию о произошедшем в пожарную охрану. На момент прибытия добровольных пожарных строение горело изнутри.
В результате пожара офис выгорел изнутри, уничтожена оргтехника и мебель.
- Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудование, произошедшее вследствие его аварийной работы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 22 на 23 ноября в селе Джида на пожаре погиб человек.
В Бурятии сгорел офис
Происшествия, Фото:
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