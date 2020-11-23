В аварии есть пострадавший
В воскресенье в Кижингинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пассажирка.
26-летняя водитель автомобиля «Тойота Пассо», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», на отвороте на село Орот, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
- В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка-пассажир. Она с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Тункинском районе в опрокинувшемся автомобиле пострадали водитель и пассажир.
Также накануне в Улан-Удэ водитель микроавтобуса сбил двух девочек.
В субботу, 21 ноября, из-за пьяного водителя в Улан-Удэ пострадали четыре человека.
Также в субботу произошло крупное ДТП в Кабанском районе Бурятии с легковушкой и маршрутным автобусом. Один человек погиб, предварительно, трое пострадали.
В Бурятии девушка на «Тойоте» врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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