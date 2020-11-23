 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Бурятии девушка на «Тойоте» врезалась в дерево

В Бурятии девушка на «Тойоте» врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В аварии есть пострадавший

В воскресенье в Кижингинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пассажирка.

26-летняя водитель автомобиля «Тойота Пассо», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», на отвороте на село Орот, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка-пассажир. Она с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Тункинском районе в опрокинувшемся автомобиле пострадали водитель и пассажир.

Также накануне в Улан-Удэ водитель микроавтобуса сбил двух девочек.

В субботу, 21 ноября, из-за пьяного водителя в Улан-Удэ пострадали четыре человека.

Также в субботу произошло крупное ДТП в Кабанском районе Бурятии с легковушкой и маршрутным автобусом. Один человек погиб, предварительно, трое пострадали.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии потушил дом до приезда пожарных
Житель Бурятии потушил дом до приезда пожарных
Происшествия, 23.11.2020
Пожар произошёл в СНТ «Надежда»  
В Бурятии сгорел офис
В Бурятии сгорел офис
Происшествия, 23.11.2020
Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 23.11.2020
Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 23.11.2020
Во время пожара рухнула крыша
В Улан-Удэ сбили двух девочек
В Улан-Удэ сбили двух девочек
Происшествия, 23.11.2020
ДТП произошло вчера днём
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия, 22.11.2020
Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина
Происшествия, 21.11.2020
Горожанин вместе с украденными вещами оставил на заброшенном участке и чек от покупки  
В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд
В Бурятии машина с 3 людьми провалилась под лёд
Происшествия, 21.11.2020
Инцидент произошёл сегодня утром
В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор
В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор
Происшествия, 21.11.2020
Пролёт забора они сдали на металлолом за 200 рублей  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^