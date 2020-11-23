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В Бурятии в перевернувшемся авто пострадали два человека

В Бурятии в перевернувшемся авто пострадали два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Тункинском районе

Накануне днём в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по автодороге «Култук – Монды», в 3 км от села Жемчуг не справился с рулевым управлением, и его машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 22 ноября, в Улан-Удэ водитель микроавтобуса сбил двух девочек.

21 ноября из-за пьяного водителя в Улан-Удэ пострадали четыре человека.

Также в субботу произошло ДТП в Кабанском районе Бурятии с легковушкой и маршрутным автобусом. Один человек погиб, трое пострадали.



ДТП
 
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