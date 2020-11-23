ДТП произошло в Тункинском районе
Накануне днём в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя по автодороге «Култук – Монды», в 3 км от села Жемчуг не справился с рулевым управлением, и его машина опрокинулась.
- В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 22 ноября, в Улан-Удэ водитель микроавтобуса сбил двух девочек.
21 ноября из-за пьяного водителя в Улан-Удэ пострадали четыре человека.
Также в субботу произошло ДТП в Кабанском районе Бурятии с легковушкой и маршрутным автобусом. Один человек погиб, трое пострадали.
В Бурятии в перевернувшемся авто пострадали два человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в СНТ «Надежда»
Добровольцы ликвидировали возгорание до прибытия пожарных
Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка
Во время пожара рухнула крыша
В аварии есть пострадавший
ДТП произошло в Тункинском районе
ДТП произошло вчера днём
Пожар случился вечером
Происшествия, 22.11.2020
Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель
Происшествия, 22.11.2020
Авария случилась вчера вечером
В рейсовом автобусе пострадали пассажиры
Горожанин вместе с украденными вещами оставил на заброшенном участке и чек от покупки
Мужчина нигде не работает
Инцидент произошёл сегодня утром
Пролёт забора они сдали на металлолом за 200 рублей