Пожар случился вечером
Накануне вечером загорелся павильон на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена крыша павильона, шёл густой чёрный дым.
Почти 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на соседние павильоны.
В результате пожара огнём повреждён один из павильонов на общей площади 10 квадратных метров.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 22 человека и 7 единиц техники.
Причина устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Происшествия, Фото:
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