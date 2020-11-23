В Улан-Удэ горел торговый павильон

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар случился вечером



Накануне вечером загорелся павильон на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена крыша павильона, шёл густой чёрный дым.



Почти 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на соседние павильоны.



В результате пожара огнём повреждён один из павильонов на общей площади 10 квадратных метров.



Всего в ликвидации пожара было задействовано 22 человека и 7 единиц техники.



Причина устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

