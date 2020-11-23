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В Улан-Удэ горел торговый павильон

В Улан-Удэ горел торговый павильон
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился вечером

Накануне вечером загорелся павильон на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнём была охвачена крыша павильона, шёл густой чёрный дым.

Почти 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на соседние павильоны.

В результате пожара огнём повреждён один из павильонов на общей площади 10 квадратных метров.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 22 человека и 7 единиц техники.

Причина устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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