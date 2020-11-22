В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель



В городе Свирске в Иркутской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадало двое несовершеннолетних.



Дорожный инцидент произошёл 18 ноября около 18:30.



- Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» двигаясь по улице Ленина со стороны Промышленного участка № 7 в направлении улицы Свердлова не выбрал безопасной скорости, обеспечивающей постоянный контроль за движением, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие - дорожный знак, с последующим наездом на электроопору уличного освещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир.



По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

