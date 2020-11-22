Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель
В городе Свирске в Иркутской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадало двое несовершеннолетних.
Дорожный инцидент произошёл 18 ноября около 18:30.
- Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» двигаясь по улице Ленина со стороны Промышленного участка № 7 в направлении улицы Свердлова не выбрал безопасной скорости, обеспечивающей постоянный контроль за движением, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие - дорожный знак, с последующим наездом на электроопору уличного освещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир.
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия, Фото:
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