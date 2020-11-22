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В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка

В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобилем управлял несовершеннолетний водитель

В городе Свирске в Иркутской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадало двое несовершеннолетних.

Дорожный инцидент произошёл 18 ноября около 18:30.

- Несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» двигаясь по улице Ленина со стороны Промышленного участка № 7 в направлении улицы Свердлова не выбрал безопасной скорости, обеспечивающей постоянный контроль за движением, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие - дорожный знак, с последующим наездом на электроопору уличного освещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.
ДТП Иркутская область
 
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