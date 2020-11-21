В Улан-Удэ вора нашли по чеку из магазина



По подозрению в серии краж задержан 29-летний житель Улан-Удэ.



В конце сентября улан-удэнец, разбив окно, проник в жилой дом в одном из садоводческих товариществ в Тарбагатайском районе. Из жилища он украл строительные и электроинструменты, личные вещи и отнес их на заброшенный участок.



После чего, неподалеку от места совершения кражи, мужчина через забор проник на ещё один участок. Там из сарая мужчина украл строительные инструменты. Взломав замок на двери дома, он забрал цифровую телевизионную приставку. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Вернувшись на заброшенный участок к ранее украденным вещам, улан-удэнец отобрал то, что можно быстро сбыть, а остальные вещи бросил там. При подворовом обходе эти вещи были обнаружены полицейскими.



- Примечательно, что в ходе осмотра заброшенного участка полицейские нашли чек из магазина, не принадлежащий заявителям. Предположив, что его оставил злоумышленник, оперативники просмотрели видеозаписи с камер наблюдения торговой точки, по одежде установили его личность и задержали, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Как пояснил мужчина, украденное он продал незнакомым людям на улице за бесценок. А на вырученные деньги купил продукты питания и алкоголь. У него изъята коробка от цифровой телевизионной приставки и шуруповерт.



Возбуждены уголовные дела. В настоящий момент полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории района и Улан-Удэ.

