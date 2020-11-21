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Улан-удэнец украл из магазина банку кофе

Улан-удэнец украл из магазина банку кофе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нигде не работает 

В начале октября 37-летний улан-удэнец в магазине самообслуживания украл банку кофе стоимостью более пятисот рублей. При этом менее года назад он был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ), но этот факт его не остановил.

- В связи с тем, что, злоумышленник вновь преступил закон, будучи подвергнутым административному наказанию, он понесет уже уголовную ответственность, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Известно, что мужчина нигде не работает.
кража
 
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