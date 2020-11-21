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В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор

В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пролёт забора они сдали на металлолом за 200 рублей 

В Улан-Удэ задержали двух мужчин без определенного места жительства.

Мужчины 37 и 38 лет в марте 2020 года украли и сдали на металл пролёт металлического забора гаражного кооператива на улице Жердева. Получив за металлосдачу 200 рублей, они сразу же вернулись на место и решили демонтировать второй пролёт. Однако их заметил председатель кооператива, который под угрозой вызвать полицейских выгнал их с территории гаражного массива.

Известно, что подозреваемые ранее были неоднократно судимы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», «Покушение на кражу», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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