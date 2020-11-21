В Улан-Удэ двое бездомных украли металлический забор



В Улан-Удэ задержали двух мужчин без определенного места жительства.



Мужчины 37 и 38 лет в марте 2020 года украли и сдали на металл пролёт металлического забора гаражного кооператива на улице Жердева. Получив за металлосдачу 200 рублей, они сразу же вернулись на место и решили демонтировать второй пролёт. Однако их заметил председатель кооператива, который под угрозой вызвать полицейских выгнал их с территории гаражного массива.



Известно, что подозреваемые ранее были неоднократно судимы.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», «Покушение на кражу», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

