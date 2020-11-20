В Иркутске насмерть сожгли бездомного

Трагедия произошла в подъезде дома



В Иркутске неизвестные сожгли насмерть бездомного мужчину. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



- Следователи СК России и сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около 23 часов 19 ноября в подъезде многоэтажного дома по улице Терешковой, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



По версии следствия, из подъезда в больницу с многочисленными ожогами был доставлен 63-летний мужчина без определенного места жительства. Через несколько часов пострадавший скончался.



- В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск свидетелей и очевидцев, допрашивают жильцов, изучают камеры видеонаблюдения. Отрабатываются различные версии случившегося. Граждан, что-либо знающих о происшествии, следствие призывает сообщить по телефону 02 (с мобильного 102), - добавили в следственном управлении.

