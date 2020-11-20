Жительница Иркутской области перевела лжеарендатором 293 тысячи

Аферисты выдумали необычную легенду



В Усть-Куте женщина перевела мошенникам 290 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина в интернете разместила объявление о сдаче квартиры в аренду. На сотовый телефон ей позвонила неизвестная и пояснила, что ё вместе с супругом направляют в Усть-Кут в командировку. Далее собеседница сказала, что они хотели бы снять квартиру сроком на два года и хотят оплатить аренду сразу за два месяца. «Арендаторы» попросили местную жительницу перевести с помощью терминала банка 50 тысяч рублей, для того чтобы данные её реквизитов отобразились и сохранились в бухгалтерии их работотодателя. При этом аферисты заверили, что все деньги вернутся обратно.



После этого местная жительница, последовав указаниям звонивших, перевела им 293 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».









