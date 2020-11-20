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В Иркутской области отправили за решётку контрабандиста леса

В Иркутской области отправили за решётку контрабандиста леса
Происшествия, 
Осуждённый получил пять лет

11 ноября Братский городской суд рассмотрел уголовное дело о сбыте и контрабанде незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. Перед судом предстал 34-летний мужчина, гражданин Таджикистана и России, сообщили в пресс-службе Братского суда.

Мужчина входил в состав организованной преступной группы. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

Для придания вида легальности происхождения древесины организованная группа в каждом случае представляла в таможенные органы пакет подложных документов. В каждом случае стоимость незаконно заготовленной и вывезенной древесины превышала 230 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 100 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено пять лет лишения свободы, а также штраф в 400 тысяч рублей. Наказание осуждённый будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.


контрабанда леса
 
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