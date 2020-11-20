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Улан-удэнец воровал всё подряд

Улан-удэнец воровал всё подряд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина воровал и духи, и массажные подушки

Полицейские задержали 32-летнего улан-удэнца за кражу из магазина бытовой техники и электроники в Советском районе.

Сотрудники полиции выяснили, что 25 октября в торговой точке мужчина взял с витрины и положил в наплечную сумку системный блок стоимостью почти 16 тысяч рублей. После чего ушёл, не заплатив за товар. Раскрытию кражи способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазине.

- В настоящее время в отношении него возбуждены и расследуются уголовные дела по серии краж, совершённых, в том числе, из торговых организаций. Так, в разное время из магазинов он похитил духи, массажную подушку, куртку, рюкзак, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее клептоман уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о краже.
кража
 
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