Мужчина воровал и духи, и массажные подушки
Полицейские задержали 32-летнего улан-удэнца за кражу из магазина бытовой техники и электроники в Советском районе.
Сотрудники полиции выяснили, что 25 октября в торговой точке мужчина взял с витрины и положил в наплечную сумку системный блок стоимостью почти 16 тысяч рублей. После чего ушёл, не заплатив за товар. Раскрытию кражи способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазине.
- В настоящее время в отношении него возбуждены и расследуются уголовные дела по серии краж, совершённых, в том числе, из торговых организаций. Так, в разное время из магазинов он похитил духи, массажную подушку, куртку, рюкзак, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее клептоман уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец воровал всё подряд
Происшествия, Фото:
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