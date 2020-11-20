Рецидивист обокрал дачный дом
19 ноября 47-летний житель Улан-Удэ приехал на свою дачу в СНТ «Урожай». Он увидел, что окно дома было выставлено, а из жилища пропали велосипед, электронасос, одежда, утюг и медные трубки. Украденное мужчина оценил в 21 тысячу рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 29-летнего улан-удэнца. Выяснилось, что в поисках ценностей он залез в дачный дом. Там он нашёл и выпил бутылку спиртного. Затем в несколько подходов вынес вещи и спрятал их в кустах на берегу реки. Украденное он в тот же день продал прохожим на улицах.
Задержанный нигде не работает, состоит под административным надзором.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ вор распродал украденное прохожим
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