У странного автомобилиста не оказалось водительских прав
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ странный водитель устроил погоню за автомобилем улан-удэнки. Женщина выложила видео своего преследования на личную страницу в Instagram, после чего оно распространилось по пабликам.
Парень начал преследовать автомобилистку с улицы Борсоева, по пути стараясь подрезать или прижать к обочине. Женщине надо было на Бурвод, но она предпочла изменить маршрут и отправилась в Сотниково, где есть пост ГИБДД. Там сотрудников на месте не оказалось, водитель развернулась и поехала обратно на Борсоева. А преследующий её странный водитель всё так же не отставал. Возле остановки «СИЗО» он, видимо, намеренно врезался сзади в автомобиль женщины, после чего с места скрылся.
Накануне автомобилистка опубликовала продолжение этой истории. Странный водитель был найден, ему 23 года.
По словам пострадавшей, у молодого человека нет водительских прав, а за рулём машины он находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Вину свою признал. Этот случай не первый. Видимо, когда был первый, наказание было смягчающее. Наказание в виде административного ареста на срок 10 дней и штраф 5000 рублей. Всё это наказание, только за то, что скрылся с места ДТП. А то, что водитель создавал аварийную ситуацию на дороге и могли пострадать обычные люди, пешеходы - всё это не учитывалось, также как и то, что были нарушены правила езды, - написала женщина на странице в Instagram.
В комментариях она пояснила, что молодой человек пообещал оплатить ремонт её автомобиля после 10 дней ареста.
Подписчики страницы обсудили это известие: «Да уж, нет слов…», «Справедливость восторжествовала», «М-даа», «Справедливая Россия», «Да здравствует самый гуманный суд в мире».
В Улан-Удэ арестовали водителя, гнавшегося за женщиной
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