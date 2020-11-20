Улан-удэнец убил соседа, кидая ему на голову кирпичи

Мужчину убил гость, пришедший спозаранку



В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, вечером 23 июня обвиняемый приехал в гости к другу детства, который живёт в частном доме СНТ «Коммунальник» Советского района. Перед этим компания распивала спиртные напитки. Рано утром 24 июня приятели решили сходить к соседу за сигаретами и заодно забрать вещи друга, которые он оставил у них, когда арендовал их дом.



Столь раннему визиту гостей соседи не были рады. После того как хозяин вышел в ограду дома, между ним и гостем произошла ссора, переросшая в потасовку. Пьяный мужчина силой толкнул хозяина дома, а, когда он упал на землю, стал пинать его по телу. После чего взял кирпичи и поочерёдно кидал их в голову хозяина дома.



Супруга потерпевшего позвонила в полицию и скорую медицинскую помощь.



42–летнего мужчину отвезли в больницу, где через некоторое время он скончался от полученных повреждений.



- В ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

