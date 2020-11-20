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В Иркутске поймали грабителей, напавших на супругов из Китая

Происшествия, 
Преступники оказались гражданами стран ближнего зарубежья

На прошлой неделе в Иркутске ограбили супружескую пару из Китая. Нападение произошло в подъезде дома по улице Красноказачья. Трое мужчин в масках, угрожая мужу с женой ножами, отняли их сотовые телефоны, документы и деньги.

Сегодня полиция Иркутской области сообщила о задержании преступников. По «горячим следам» сотрудники отдела полиции №7 обнаружили автомобиль, на котором передвигались налётчики.

В дальнейшем оперативники при участии росгвардейцев задержали трёх подозреваемых в доме, где живёт один из них. Нападавшими оказались граждане государств ближнего зарубежья, двое из них находились в России с нарушением миграционного законодательства.

- Во время обыска и личного досмотра следователи изъяли похищенный телефон и одежду, в которой, предположительно, нападавшие были в момент совершения противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело по 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потерпевшие супруги поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативность в раскрытии преступления.



разбой
 
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