В Иркутске поймали грабителей, напавших на супругов из Китая

Преступники оказались гражданами стран ближнего зарубежья



На прошлой неделе в Иркутске ограбили супружескую пару из Китая. Нападение произошло в подъезде дома по улице Красноказачья. Трое мужчин в масках, угрожая мужу с женой ножами, отняли их сотовые телефоны, документы и деньги.



Сегодня полиция Иркутской области сообщила о задержании преступников. По «горячим следам» сотрудники отдела полиции №7 обнаружили автомобиль, на котором передвигались налётчики.



В дальнейшем оперативники при участии росгвардейцев задержали трёх подозреваемых в доме, где живёт один из них. Нападавшими оказались граждане государств ближнего зарубежья, двое из них находились в России с нарушением миграционного законодательства.



- Во время обыска и личного досмотра следователи изъяли похищенный телефон и одежду, в которой, предположительно, нападавшие были в момент совершения противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело по 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Потерпевшие супруги поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативность в раскрытии преступления.







